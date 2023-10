Presidente de Cabo Verde pede mais inclusão em África através do desporto

O Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, disse esta segunda-feira que os países africanos ainda não conseguiram responder aos anseios e às aspirações dos seus cidadãos e pediu mais inclusão através do desporto no continente.

"O desporto e todas as suas modalidades podem dar um enorme contributo para termos uma sociedade muito mais fraterna e com muito mais amizade", frisou o chefe de Estado, ao discursar, via videoconferência, a partir da cidade da Praia, na abertura do 2.º Fórum da Associação dos Comités Olímpicos Nacionais de África (ACNOA), que acontece na ilha do Sal.

José Maria Neves disse que os países africanos ainda não conseguiram responder aos anseios e às aspirações dos seus cidadãos, e deu como exemplo as crianças que não têm acesso à escola, mas também as guerras, o terrorismo ou golpes de Estado.

"Tudo isto constituem fenómenos que acabam por agravar as condições de vida das africanas e dos africanos. E, precisamente neste tempo, estamos a discutir, na área do desporto, como conseguir mais inclusão, como garantir que mulheres e homens, lado a lado, possam contribuir para a afirmação e o desenvolvimento do desporto", declarou.

Com a realização do encontro no Dia da Não Violência e da Paz, o Presidente da República de Cabo Verde disse que é possível, através do desporto, ter uma sociedade mais humanizada, com mais fraternidade, mais amizade, mais igualdade e mais equidade, apesar das diferenças.

"Que o desporto nos permita ver que é possível combater as diferentes chagas sociais, a fome, as desigualdades, a pobreza, a violência com base no género, a violência sexual contra crianças, as migrações", enumerou.

O 2.º Fórum da Associação dos Comités Olímpicos Nacionais de África tem como tema central "A promoção da igualdade e equidade de género no desporto em África.

O evento, que termina na terça-feira, reúne todos os Comités Olímpicos Nacionais do continente africano, as Comissões para a Igualdade de Género no Desporto, agentes desportivos, atletas, membros do Movimento Olímpico, ONU Mulheres e especialistas do desporto.

Durante o encontro, vão ser avaliadas, ainda, as metas alcançadas desde a adoção do Plano de Equidade de Género pela ANOCA (sigla em inglês), assegurar o alinhamento do Plano de Equidade com a estratégia geral de desenvolvimento do desporto olímpico no continente e trabalhar estratégias de engajamento para atingir a meta mínima de 30% de representação de mulheres nas listas dos Comités Olímpicos.