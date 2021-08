Presidente de Madagáscar demite todos os ministros

O Presidente do Madagáscar, Andry Rajoelina, suspendeu todos os ministros do Governo por maus resultados, considerando que não tinham desempenhado os seus cargos de forma eficaz, mantendo, no entanto, o primeiro-ministro, Christian Ntsay, em funções.

"Tal como acontece com os jogadores no campo, é preciso substitui-los assim que notamos que parecem fragilizados", argumentou o líder deste país africano durante uma intervenção feita no fim de semana na televisão estatal, e na qual antecipava a decisão hoje anunciada pelos meios de comunicação locais, citados pela agência espanhola de notícias, a Efe.

A troca dos ministros surge menos de uma semana depois de ter sido abortada uma alegada tentativa de golpe de Estado, que incluía a morte do Presidente e de outras personalidade.