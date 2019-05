Presidente de Moçambique pede empenho para a reconstrução das infraestruturas sociais e económicas destruídas pelos ciclones

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, defendeu esta quinta-feira, em Maputo, o empenho de todo o país e da solidariedade internacional para a reconstrução das infraestruturas sociais e económicas destruídas pelos ciclones Idai e Kenneth."Depois da devastação e perda de vidas humanas provocadas pelos ciclones Idai e Kenneth, precisamos agora de todo o empenho para passar à fase de reconstrução", afirmou Filipe Nyusi, discursando na Conferência Crescendo Azul, que se iniciou esta quinta-feira em Maputo.O chefe de Estado moçambicano disse que a reedificação dos empreendimentos destruídos pelas intempéries deve ter em conta a vulnerabilidade do país às calamidades naturais."A capacidade de resiliência deve ser parte integrante do nosso quotidiano, porque os dois ciclones que atingiram o país mostram que os eventos extremos resultantes de mudanças climáticas são uma realidade com a qual teremos de contar por muitos anos", assinalou Filipe Nyusi.O chefe de Estado moçambicano congratulou-se com a resposta da solidariedade interna e internacional para com as vítimas dos ciclones Idai e Kenneth, assinalando que a eficácia da assistência humanitária travou consequências mais trágicas.Moçambique foi atingido pelo ciclone Idai, na região centro do país, e Kenneth, no norte, entre março e abril, tendo ambos provocado a morte de cerca de 650 pessoas e a destruição de infraestruturas sociais e económicas.O Governo moçambicano já anunciou que vai pedir aos doadores internacionais 3,2 mil milhões de dólares (2,8 mil milhões de euros) para a reconstrução dos empreendimentos destruídos.O apelo à ajuda para a reconstrução será feito na conferência de doadores agendada para 31 de maio a 01 de junho na cidade da Beira, capital da província de Sofala.