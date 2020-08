Presidente do Mali libertado pela junta que fez golpe de Estado

O Presidente eleito do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, foi libertado esta quinta-feira pela junta que o derrubou na semana passada, após sete anos no poder no país em guerra com os 'jihadistas', anunciaram os militares.

O Comité Nacional para a Salvação do Povo (CNSP), criado pelos militares que fizeram o golpe de Estado para liderar o país, informou "a opinião pública nacional e internacional de que o antigo Presidente Ibrahim Boubakar Keita foi libertado e está atualmente na sua residência", afirmaram através da rede social Facebook.

A libertação do Presidente era uma das reivindicações da comunidade internacional, que rejeitou o golpe de Estado.