Presidente do Níger e chefe da diplomacia nigerina rejeitam golpe de Estado

O Presidente do Níger, Mohamed Bazoum, e o chefe da diplomacia nigerina, Hassoumi Massoudou, rejeitaram esta quinta-feira o golpe de Estado no país, afirmando, em mensagens separadas, que continuam a representar as autoridades legítimas.

"As conquistas duramente alcançadas serão salvaguardadas. Todos os nigerinos que amam a democracia e a liberdade vão zelar por isso", declarou Bazoum, numa mensagem publicada pelas 05h00 GMT, na rede social X (ex-Twitter).

A mensagem foi publicada horas depois de militares terem anunciado na televisão que tinham derrubado Mohamed Bazoum, democraticamente eleito em 2021.