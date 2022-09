Presidente do Parlamento Europeu lamenta poucas referências a África

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, lamentou, esta quarta-feira, que África tenha estado praticamente ausente do discurso do Estado da União, defendendo que a União Europeia (UE) não pode apenas prestar atenção ao continente africano por ocasião de cimeiras.

Em declarações a agências noticiosas em Estrasburgo, entre as quais a Lusa, Metsola fez um balanço globalmente positivo do discurso proferido esta quarta-feira de manhã pela presidente da Comissão Europeia, classificando-o de "otimista e corajoso", mas apontou algumas falhas, assumindo que gostaria de ter ouvido ambições mais fortes a nível ambiental e combate às alterações climáticas e mais referências a alguns temas, como migrações, Defesa e África.

"Alguns deputados também pediam mais referências a África [...] É particularmente problemático para mim constatar que não falamos suficientemente sobre estas questões. Só falamos sobre o continente africano quando temos cimeiras. A cimeira UE-África junta todos os líderes, há imensas promessas e depois olhamos para o lado", afirmou.