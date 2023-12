Presidente do parlamento moçambicano defende "punição exemplar" para violência doméstica

A presidente da Assembleia da República de Moçambique, Esperança Bias, defendeu este sábado uma punição exemplar para autores de crimes de violência doméstica, caracterizando esta prática como "intolerável".

"Devemos garantir maior vigilância e denúncia para que haja uma penalização exemplar contra os prevaricadores", disse Esperança Bias durante o Fórum Anual da Mulher do Gabinete Parlamentar.

Dados do Governo divulgados no evento referem que, entre janeiro e setembro, Moçambique registou 3923 casos de violência física e 1504 de violência psicológica, no contexto doméstico.

"São números preocupantes, mesmo que tivesse ocorrido apenas um caso, a violência é e será sempre intolerável", destacou.

"As uniões prematuras e a violência doméstica constituem um mal que deve ser combatido por todos, através da sensibilização das famílias, lideranças religiosas e comunitárias e das autoridades locais", acrescentou Esperança Bias.

Por seu turno, a ministra do Género, Criança e Ação Social, Nyeleti Mondlane, defendeu a promoção de direitos e deveres iguais para homens e mulheres, assinalando a aprovação de instrumentos que permitem o acesso a serviços sociais e económicos básicos para mulheres e crianças.