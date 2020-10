Presidente do TdC de São Tomé internado em estado "crítico" após AVC

O presidente do Tribunal de Contas (TdC) de São Tomé, Bernardino Araújo, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e encontra-se internado no Hospital Manuel Quaresma Dias da Graça na cidade de santo António em "estado critico", avançou esta quinta-feira fonte governamental.

"Há três dias que o Presidente do Tribunal de Contas, Juiz Conselheiro Bernardino Araújo, encontra-se internado no hospital Quaresma Dias da Graça, em estado de coma, em consequência de um Acidente Vascular Cerebral de que foi vítima, na última terça-feira, quando participava num Seminário sobre Lei Orgânica daquele Tribunal, na ilha do Príncipe", indica uma nota do gabinete do presidente do governo regional.

O executivo regional cita o médico Sílvio Vera Cruz, delegado da área de saúde local, como tendo dito que o estado de Bernardino Araújo, de 56 anos, "é crítico", sem avançar grandes detalhes.

O presidente do TC recebeu esta quinta-feira a visita do presidente do governo regional, Filipe Nascimento, que à saída disse aos jornalistas que "em conjunto com o governo central, o governo regional está a envidar todos os esforços no sentido da evacuação [de Bernardino Araújo] para um país vizinho, mais avançado em cuidados de saúde".

Filipe Nascimento, não avançou para que país o presidente do TC será evacuado, tudo indicando que poderá ser para a Guiné Equatorial, acompanhado da esposa e uma sobrinha.

Fonte na cidade de Santo António indica que era esperado, ainda esta quinta-feira, a chegada de um avião ambulância fretado pelo Estado para que a evacuação médica tivesse lugar.

"As autoridades regionais e o governo central têm prestado todo apoio possível, para que o presidente Bernardino, se recupere o mais rápido possível", acrescentou Filipe Nascimento.

O Juiz Conselheiro, Bernardino Araújo, foi eleito presidente do Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe há dez meses.