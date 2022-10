Presidente do Uganda encerra dois distritos devido a surto de Ébola

O Presidente do Uganda impôs, no sábado, o encerramento de dois distritos, onde foi registado um surto de Ébola, com proibição de viajar, recolher obrigatório e fecho de locais públicos.

A febre hemorrágica matou 19 pessoas e foram confirmados 58 casos no país desde 20 de setembro, de acordo com o Ministério da Saúde ugandês.

Os casos estão concentrados nos distritos de Mubende e Kassanda, no centro do país, tendo as autoridades sanitárias indicado que o surto não chegou à capital, onde vivem 1,5 milhões de pessoas. Os surtos desta doença são difíceis de conter, especialmente em áreas urbanas.