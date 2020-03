Presidente interino da Guiné-Bissau renuncia a cargo

O presidente interino da Guiné-Bissau, Cipriano Cassamá, renunciou este domingo ao cargo, alegando razões de segurança e invocando que os interesses dos guineenses são superiores aos seus.A renúncia de Cassamá foi feita na sua casa, em Bissau, numa declaração aos jornalistas na qual explicou que "tem havido fortes ameaças à integridade física do corpo de segurança" que o tem acompanhado - constituído por homens fortemente armados - pondo em perigo a sua segurança e a da sua família."A Guiné-Bissau não pode estar em confrontações entre as forças vivas e forças militares e para salvaguardar isso e salvar os guineenses das perturbações evidentes que possam advir, decidi assumir esta responsabilidade para a consolidação da paz e da estabilidade que o povo sempre almejou", disse, acrescentando um pedido de desculpas aos militantes do seu partido, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), liderado por Domingos Simões Pereira, que defrontou Sissoco Embaló nas eleições presidenciais.Foi na sexta-feira que Cipriano Cassamá tomou posse como presidente interino, com base no artigo da Constituição que prevê que a segunda figura do Estado tome posse em caso de vacatura na chefia do Estado. Cipriano afirmou que vai voltar ao cargo de presidente do parlamento.