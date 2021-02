Presidente italiano denuncia "ataque cobarde" que matou embaixador na República Democrática do Congo

O Presidente italiano Sergio Mattarella denunciou esta segunda-feira o "ataque cobarde" que custou a vida ao seu embaixador na República Democrática do Congo, Luca Attanasio, ao soldado italiano Vittorio Iacovacci e ao seu motorista.

"A república italiana está de luto por estes servidores do Estado que perderam a vida no exercício das suas funções", acrescentou Mattarella, lamentando o "ato de violência" perpetrado contra um comboio do Programa Alimentar Mundial (PAM) no leste da República Democrática do Congo.

Luca Attanasio, que desempenhava as funções de embaixador na República Democrática do Congo desde início de 2018, foi "baleado no abdómen" e transportado "em estado crítico" para um hospital em Goma, segundo disse à agência AFP uma fonte diplomática.