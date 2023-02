Presidente moçambicano assinala "avanços" na justiça nos últimos anos

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, destacou esta quarta-feira "avanços" no sistema de Justiça do país nos últimos anos, apontando, no entanto, o terrorismo e os raptos como desafios que prevalecem.

"Embora haja um longo caminho por percorrer e alguns ajustamentos por fazer, o balanço dos 45 anos da Justiça moçambicana é positivo e encorajador", declarou Filipe Nyusi, durante a cerimónia de abertura oficial do ano judicial na capital moçambicana, Maputo.

Para Filipe Nyusi, a expansão dos órgãos de justiça por todo o país nos últimos anos são a prova dos "avanços" alcançados ao longo dos últimos anos, embora o chefe de Estado admita que persistem vários desafios.

"Nós não podemos dar-nos ao luxo de não falar sobre o terrorismo quando falamos de aspetos ligados à Justiça", declarou o chefe de Estado moçambicano.

Além do terrorismo no norte de Moçambique, prosseguiu o Presidente moçambicano, os raptos que afetam as principais capitais provinciais de Moçambique, a corrupção, o branqueamento de capitais e o tráfico de drogas estão também entre os principais desafios do setor.

"A nossa expectativa é continuar a construir um sistema judicial que esteja assente no compromisso com os valores do patriotismo, na ética e na obediência à lei", frisou.

A melhoria da capacidade do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) é apontada pelo chefe de Estado como uma prioridade.

"Há alguns crimes que têm de ser esclarecidos com alguma perfeição", frisou Filipe Nyusi.

O terrorismo, que afeta o norte de Moçambique, e os raptos, que têm sido registados nas principais capitais provinciais, têm sido apontados como alguns dos principais desafios de segurança em Moçambique nos últimos anos.

Desde 2017, a província de Cabo Delgado é aterrorizada por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito já provocou mais de 4.000 mortes (dados do The Armed Conflict Location & Event Data Projetct) e pelo menos um milhão de deslocados, de acordo com um balanço feito pelas autoridades moçambicanas.

Após um período de relativa acalmia, as cidades moçambicanas, principalmente a capital do país, voltaram a registar desde 2020 por uma onda de raptos, visando principalmente homens de negócios ou seus familiares.

Em novembro de 2021, a Polícia da República de Moçambique lançou a formação de uma força mista para responder a este tipo de crime, um grupo de oficiais que vão ser capacitados por especialistas ruandeses durante seis meses.