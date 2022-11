Presidente moçambicano começa esta terça-feira visita de trabalho a Finlândia

O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, começa esta terça-feira uma visita de trabalho de quatro dias a Finlândia, com o combate ao terrorismo e as alterações climáticas na agenda, segundo a Presidência de Maputo.

A visita de Filipe Nyusi decorre a convite do chefe de Estado finlandês, Sauli Niinistö, com quem o Presidente moçambicano tem agendada uma reunião em Helsínquia para debater o cenário político e económico dos dois países e do mundo, com destaque para as crises energética e económica.

"O Presidente Nyusi e o seu homólogo finlandês ainda irão abordar a implementação do processo de Desmilitarização, Desmobilização e Reintegração (DDR), o combate ao terrorismo e a assistência humanitária prestada aos deslocados na Província de Cabo Delgado, bem como o reforço da capacidade de resiliência de Moçambique para fazer face às consequências das alterações climáticas", indica uma nota da Presidência moçambicana.

Na Finlândia, Nyusi vai visitar empreendimentos económicos e também participar num seminário de negócios, um evento que visa "explorar oportunidades de negócios e atrair investimentos".

Desde 2003, a Finlândia, que esteve também entre os tradicionais doadores do Orçamento de Estado (OE) de Moçambique, contribui anualmente com nove milhões de euros para o fundo comum do Governo e doadores que apoia o desenvolvimento da educação em Moçambique, segundo dados oficiais da embaixada finlandesa em Maputo.