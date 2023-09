Presidente moçambicano "consternado" com acidente que matou 20 pessoas

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, mostrou-se esta sexta-feira "consternado" com a morte de 20 pessoas num acidente, na província central de Manica, com uma viatura ligeira de transporte de passageiros, sobrelotada, enquanto aguarda explicações sobre a tragédia.

"Teremos explicações no momento próprio e por isso, estando aqui na província Manica, somos os primeiros a homenagear esses compatriotas", declarou o chefe de Estado, que está esta sexta-feira a participar, naquela província, na IX Gala Nacional do Prémio Jovem Criativo.

O Presidente admitiu igualmente que o fumo provocado por queimadas junto à estrada terá contribuído para o despiste da viatura, provocando o acidente.

"Os que foram carbonizados ontem [quinta-feira] ao final da tarde são vinte, sendo eles dez homens, oito mulheres e duas crianças", lamentou o Presidente, antes de pedir que fosse cumprido um minuto de silêncio no evento desta sexta-feira, que decorre no Cinema Montalto, na cidade de Chimoio.

Um total de 20 pessoas morreram na quinta-feira carbonizadas na província moçambicana de Manica depois da uma viatura ligeira de transporte de passageiros, sobrelotada, em que seguiam, ter embatido num camião de carga e capotado.

"O carro capotou e pegou fogo, muitas pessoas ficaram carbonizadas no carro e neste momento vimos [confirmamos] 20 corpos que foram transportados para a morgue do hospital distrital de Catandica", disse à Lusa, em declarações por telefone, o administrador distrital de Barué, naquela província, David Frank.

De acordo com o responsável, apenas duas pessoas sobreviveram ao acidente, que classificou de "chocante e grave".

As primeiras explicações apontam que o acidente terá sido provocado por uma nuvem de fumo, resultante de queimadas descontroladas, que ao invadirem a estrada inibiram a visibilidade do condutor, que chocou com um camião de carga que circulava no sentido contrário, contou um sobrevivente.

"O 'minibus' circulava no sentido Chimoio-Guro e ficámos surpresos com o barulho de embate de um camião parado. Eu estava com o meu irmão mais velho, que não saiu da viatura", explicou um dos sobreviventes, que seguia no banco de frente, ao lado do condutor.

Seguiam na carrinha de transporte de passageiros, com lotação para 15 passageiros, 22 passageiros, tendo apenas dois sobrevivido ao acidente, continuou.

A Polícia, que enviou uma equipa de bombeiros para o local, prometeu pronunciar-se sobre o acidente na sexta-feira.