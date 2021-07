O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, defendeu a presença de forças militares estrangeiras no país para combater os grupos jihadistas, afirmando que se trata de um missão “solidária” cujo objetivo é “salvar vidas”. A mensagem foi transmitida num discurso à nação, dias após os primeiros confrontos entre tropas de Ruanda e militantes islâmicos na província de Cabo Delgado e na sequência de vários apelos da Igreja e organizações não governamentais ao respeito dos direitos humanos pela forças internacionais.





Na sua comunicação ao país, transmitida em direto pela televisão no domingo à noite, Nyusi tentou tranquilizar a população, garantindo que serão as autoridades moçambicanas a coordenar e comandar a intervenção das forças estrangeiras. “Todos estes apoios serão implementados sob solicitação, comando e direção dos moçambicanos, que estão à frente dos destinos do país, pois ninguém conhece a nossa casa melhor do que nós”, frisou o presidente, sublinhando que “não existe nenhuma razão para se recear a presença e intervenção estrangeira”.