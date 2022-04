Presidente moçambicano destaca importância das mulheres na frente de combate

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, destacou neste sábado o empenho das mulheres entre os que lutam contra o terrorismo na província de Cabo Delgado, no Norte de Moçambique.

"Encorajamos as mulheres que, integradas nas nossas gloriosas Forças de Defesa e Segurança, com coragem e valentia participam, lado a lado, com os seus companheiros de arma no combate cerrado contra os inimigos do progresso de Moçambique", disse Filipe Nyusi na abertura do 5.º Congresso da Organização da Mulher Moçambicana (OMM), uma das organizações sociais da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder.

Além de encorajar as mulheres que estão na frente de combate contra o terrorismo em Cabo Delgado, o chefe de Estado moçambicano enalteceu a importância dos "esforços visíveis" que a OMM tem realizado para a mobilização de apoios para os afetados pelo conflito.

"Saudamos os órgãos da OMM nos diversos níveis pelo seu trabalho visível na mobilização das mulheres para o seu envolvimento ativo no movimento de condenação e repúdios aos ataques armados", acrescentou Filipe Nyusi.

A província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, é rica em gás natural, mas tem sido alvo, desde 2017, de ataques de grupos armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Há 784 mil deslocados internos devido ao conflito de acordo com a Organização Internacional das Migrações (OIM) e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.

Desde julho de 2021, uma ofensiva das tropas moçambicanas com o apoio do Ruanda a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu recuperar zonas onde havia presença de rebeldes, mas a fuga destes tem provocado novos ataques em outros distritos usados como passagem ou refúgio temporário.

Na abertura da reunião da OMM, Filipe Nyusi destacou também a importância da mulher na vida social do país, exigindo maior empenho, num momento em que a sua presença em cargos de liderança nos diversos setores começa a ser notória.

"Quem domina o setor de saúde em Moçambique é a mulher", declarou Presidente moçambicano, como um dos exemplos da importância das mulheres num setor definido como prioritário no seu executivo.

O 5.º congresso da OMM, que decorre numa semana em que o país celebrou o dia da Mulher Moçambicana (07 de abril), tem a duração de três dias e está a ser realizado na Escola do Partido Frelimo, na Cidade da Matola, província de Maputo.