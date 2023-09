Presidente moçambicano exonera vice-ministra das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, exonerou esta quinta-feira Cecília Chamutota de vice-ministra das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos e nomeou-a secretária de Estado da província de Sofala, refere um comunicado da Presidência da República.

A nota não avança as razões da exoneração de Cecília Chamutota nem a indicação de um novo vice-ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos.

No novo cargo de secretária de Estado da província de Sofala, centro de Moçambique, Chamutota vai substituir Stela Pinto Novo Zeca, que foi exonerada do posto na terça-feira pelo chefe de Estado.

Filipe Nyusi não referiu as causas do afastamento de Stela Pinto Novo Zeca, mas a política é candidata a autarca da cidade da Beira, capital de Sofala, nas eleições autárquicas de 11 de outubro pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder.

O Centro de Integridade Pública (CIP), organização não-governamental moçambicana (ONG), criticou a propositura da candidatura de Stela Pinto Novo Zeca a autarca ainda no cargo de secretária de Estado, considerando a mesma ilegal.