Presidente moçambicano fala aos deputados sobre situação geral da nação

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, vai apresentar esta quarta-feira, no parlamento, a informação anual sobre a situação geral da nação, indica um comunicado da Presidência da República.

"A comunicação do Presidente da República enquadra-se no estipulado na alínea b do artigo 159.º da Constituição da República, segundo o qual compete ao chefe do Estado no exercício da sua função informar anualmente a Assembleia da República sobre a situação geral da nação", refere o comunicado.

Entre outros pontos, espera-se que durante a sessão, marcada para as 09:00 (07:00 em Lisboa), Filipe Nyusi destaque os desafios impostos pela covid-19, num momento em que o país contabiliza um total de 144 óbitos e 17.042 casos, dos quais 88% são dados como recuperados.

Por outro lado, as expectativas também estão viradas para a crise humanitária provocada pela violência armada na província de Cabo Delgado, que está desde há três anos sob ataque de insurgentes e algumas das incursões passaram a ser reivindicadas pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico desde 2019.

A violência naquela província do norte de Moçambique está a provocar uma crise humanitária com mais de duas mil mortes e 560 mil pessoas deslocadas, sem habitação, nem alimentos, concentrando-se sobretudo na capital provincial, Pemba.