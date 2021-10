Presidente moçambicano faz novo apelo para entrega de armas do líder de ex-guerrilheiros

O presidente moçambicano fez esta segunda-feira um novo apelo a Mariano Nhongo, líder de um grupo dissidente de ex-guerrilheiros no centro do país, para que se entregue, prometendo-lhe integração no processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR).

"Outro apelo [faço] ao Nhongo: que não fique também à espera para que algo de estranho lhe aconteça. Isso seria a maior desgraça para nós", referiu Filipe Nyusi, num discurso em que apelou igualmente à rendição de moçambicanos que alinharam com insurgentes em Cabo Delgado.

É que, tanto num caso como noutro, as fugas, em vez da entrega das armas, encerram em si o risco de perseguição pelas Forças de Defesa e Segurança (FDS), referiu.