Presidente moçambicano nomeia Eliza Mónica Ana Magaua para presidente do INE

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, nomeou Eliza Mónica Ana Magaua, presidente do Instituto Nacional de Estatística (INE), em substituição de Rosário Fernandes, que se demitiu na semana passada, refere a Presidência da República em comunicado.Eliza Mónica Ana Magua é quadro do INE e ocupou nos últimos dois anos o cargo de diretora nacional de Contas Nacionais e Indicadores Globais, antes de passar para a nova função.A nova presidente tem uma licenciatura em Estatística pela Universidade Nova de Lisboa e um mestrado em Economia pela Universidade de Akron, Ohio, EUA.Eliza Mónica Ana Magaua substitui no cargo Rosário Fernandes, demitido na semana passada por Filipe Nyusi, depois de colocar o lugar à disposição, na sequência de uma polémica sobre dados do recenseamento eleitoral.A Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Moçambique anunciou em junho ter recenseado 1,1 milhão de eleitores na província de Gaza, o que equivale a dizer que 80% da população é maior de 18 anos, quando os dados do INE indicam que ali existem 836 mil pessoas em idade eleitoral, ou seja, 329 mil a menos.Na sequência da controvérsia, o chefe de Estado moçambicano repreendeu o INE, levando o presidente da entidade estatística a apresentar a demissão, que Filipe Nyusi aceitou.