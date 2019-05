Presidente moçambicano pede unidade do país para a paz

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, apelou esta sexta-feira à unidade do país para a conquista de uma paz definitiva, assinalando que as divergências partidárias não devem colocar em perigo a estabilidade nacional."Quero pedir, mais uma vez, para continuarmos todos unidos e não permitir mais guerra no país", declarou Filipe Nyusi, falando num comício no distrito de Funhalouro, província de Inhambane, sul de Moçambique.O chefe de Estado moçambicano sublinhou que no esforço de manutenção da paz no país as divergências entre os partidos políticos são irrelevantes.O país, prosseguiu, precisa de estabilidade política e militar para se concentrar no desenvolvimento económico e social.O Governo moçambicano e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição estão em negociações para colocar fim a ciclos de violência militar opondo as Forças de Defesa e Segurança (FDS) e o braço armado do principal partido da oposição.A Assembleia da República aprovou entretanto uma série de leis sobre a descentralização do país, satisfazendo exigências da Renamo, mas as duas partes ainda não chegaram a acordo sobre o desarmamento, desmobilização e reintegração do braço armado do principal partido da oposição.