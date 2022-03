Presidente moçambicano posiciona "pedras certas" para desafios do Governo

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse esta sexta-feira que a remodelação do Governo serve para colocar em posição as "pedras certas" para enfrentar os "desafios" que se colocam ao país.

Nyusi falava na cerimónia de posse do primeiro-ministro, Adriano Maleiane, e outros seis governantes, no que classifica como "um momento delicado da governação, em que o país enfrenta inúmeros desafios".

"Por um lado, há o drama do terrorismo em Cabo Delgado e das intempéries ao longo do país, por outro, vemo-nos confrontados com a difícil conjuntura política que o mundo atravessa, com repercussões a nível interno", numa alusão ao conflito entre Rússia e Ucrânia que está a fazer disparar o preço de várias matérias-primas.