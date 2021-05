Presidente moçambicano reforça que não recusou "em nenhum momento" ajuda internacional

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, disse esta terça-feira, em Paris, que o combate ao terrorismo "não se faz sozinho" e o país não recusou "em nenhum momento" apoio internacional face aos ataques no norte do país.

"Não se combate o terrorismo sozinho e Moçambique, em nenhum momento, recusou apoio. Aliás, Portugal está em Moçambique com uma equipa de jovens que estão a trabalhar com as forças de Defesa, mas também países americanos e países africanos idem", disse o chefe de Estado moçambicano, em declarações aos jornalistas no final do encontro com o primeiro-ministro português, António Costa, em Paris.