Presidente são-tomense faz primeira visita a pé pelas ruas da capital

O Presidente são-tomense, Carlos Vila Nova, saiu esta quinta-feira do seu gabinete e caminhou pela capital, surpreendendo a população que há vários anos não via um chefe de Estado nacional andar nas ruas do país fora do período eleitoral.

"É a primeira ocasião que tive e que o fiz, mas a verdade é que também caminhar faz bem", disse o chefe de Estado esperando "que seja um exemplo para todos".

É um exemplo que os são-tomenses já foram habituados pelo Presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa que nas várias ocasiões que visitou o país, sempre quebrou as regras de protocolo para estar perto da população, ouvindo e tocando as pessoas.

Na tarde de hoje em São Tomé, não houve aglomeração de populares, nem 'selfies', mas foram muitos os olhares atentos de pessoas que foram surpreendidas pelo Presidente da República, Carlos Vila Nova, durante o percurso do Palácio do Povo ao Centro de Estágio, onde se encontram as jogadoras da seleção feminina de futebol, que defrontam amanhã a seleção do Togo para a eliminatória do Campeonato Africano de Futebol (CAN) 2022.

Além de saudar os populares, o chefe de Estado tirou tempo para visitar pelo menos uma loja de pequeno comércio que encontrou pelo percurso e parou para ouvir uma vendedora informal.

O ato do Presidente da República mereceu vários elogios nas redes sociais.

"Muito bom nosso presidente. Que sejas um Marcelo Rebelo de Sousa são-tomense, ou seja, siga o exemplo da simplicidade do seu homólogo Português", escreveu um internauta no comentário na página da Presidência da República no facebook.

Durante a campanha eleitoral a simplicidade e proximidade eram palavras chaves nos discursos dos candidatos. Carlos Vila Nova Também prometeu, por isso este primeiro sinal tocou também as pessoas que dizem não ter votado nele.

"Não acreditava no senhor nem tão pouco votei no senhor, mas estou gostando do que estou vendo na sua pessoa, espero que é dessa vez que tenhamos um presidente, amigo do povo justo e que zela pelo bem-estar do nosso país", lê-se noutro comentário.

Outro internauta destacou no seu comentário a simplicidade do chefe de Estado durante a caminhada.

"Este sim é o Presidente que sempre sonhei para o nosso São Tomé e Príncipe" destacou outro internauta referindo acredita que Carlos Vila Nova "fará uma política diferente de todos que lá passaram."

"Não é preciso ter medo do povo porque povo foi quem escolheu e com esta aproximação com o povo isto demostra a simplicidade do nosso Presidente," concluiu.

O Presidente da República deu pouco ênfase ao significado político da sua caminhada, optando por enaltecer a importância da caminhada enquanto exercício físico.

"Caminhar faz bem", declarou referindo que pretende retomar o exercício que fazia antes das caminhadas da campanha eleitoral "que eram bem mais longas".

"Já sinto falta deste percurso, desta caminhada" revelou o chefe de Estado, que encorajou a população para que também "faça [caminhadas] porque faz bem a saúde".

No Centro de Estágio, Carlos Vila Nova reuniu-se com as jogadoras da seleção de futebol feminino e a equipa diretiva da Federação São-tomense de Futebol na antevisão do jogo de sexta-feira, contra a seleção do Togo, a contar para eliminatória do Campeonato Africano de futebol feminino.

"É a intenção elevar a autoestima [das jogadoras] para que a representação se faça da melhor maneira", explicou o chefe de Estado acrescentado que "o país todo está com elas".

O Presidente da República prometeu às jogadoras que também vai assistir o jogo para dar o seu apoio a seleção nacional.

