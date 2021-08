Presidente são-tomense hospitalizado de emergência

O presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, encontra-se no hospital Central de São Tomé, onde foi operado à uma hérnia, disse à Lusa, fonte próxima do Chefe de Estado.

O Presidente são-tomense deu entrada no Hospital Central Doutor Ayres de Menezes, na tarde de sábado, e "foi submetido a uma operação de emergência a uma hérnia", disse este dominfà Lusa fonte próxima de Evaristo Carvalho.

"É um problema que lhe incomodava há muito tempo", explicou acrescentando que "quando ele estava em Portugal, disseram-lhe para operar, mas ele não quis".

Em setembro de 2020 Evaristo Carvalho esteve em Portugal onde realizou algumas consultas e os médicos consideram que o seu estado de saúde inspirava "cuidados inadiáveis", tendo sido submetido à uma intervenção cirúrgica cuja natureza não revelada.

"Ontem [sábado] ele começou a sentir bastante mal. As dores começaram a piorar, então chamaram o cirurgião que lhe disse que ele tinha que ser internado e fazer cirurgia à hérnia ainda ontem", revelou a fonte contactada pela Lusa.

Um familiar do Presidente da República também confirmou a hospitalização do Chefe de Estado, mas não avançou o motivo.

A Lusa contactou a chefe do Banco de Urgência do Hospital Doutor Ayres de Menezes que disse "não ter qualquer informação oficial" sobre a entrada de Evaristo Carvalho no Hospital.

"Mesmo se não fosse caso de urgência eu deveria ser informada", explicou à Lusa a médica que é também diretora dos cuidados intensivos do maior hospital do país.

A fonte contactada pela Lusa disse que o "Presidente da República continua hospitalizado, porque ele teve uma queda de tensão e os médicos entenderam que é melhor ficar ali onde tem melhores condições para o acompanhamento".

Segundo a fonte, o Presidente da República poderá ter alta segunda-feira, mas continuará sob acompanhamento médico na sua residência oficial no Morro da Trindade.

O internamento de Evaristo Carvalho acorre numa altura em que se discute em São Tomé e Príncipe a possibilidade da prorrogação do seu mandato que termina em 3 de setembro, uma vez que o seu sucessor só será conhecido em 12 do mesmo mês.

O partido Ação Democrática Independente (ADI), na oposição são-tomense, defendeu a prorrogação do mandato de Evaristo Carvalho, enquanto o Presidente do Parlamento considerou que a constituição de São Tomé e Príncipe não prevê a prorrogação de mandato do Presidente da República, por isso Evaristo Carvalho deverá ser substituído interinamente a partir de 3 de setembro.