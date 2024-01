Presidente são-tomense na tomada de posse de homólogo da República Democrática do Congo

O Presidente são-tomense participará no sábado na cerimónia de posse do segundo mandato do seu homólogo da República Democrática do Congo, Felix Tshisekedi, esperando que as contestações da eleição sejam solucionadas pelo diálogo.

Em declarações à imprensa no aeroporto internacional de São Tomé, Carlos Vila Nova disse que além de representar o arquipélago são-tomense no ato, vai aproveitar para "encontrar outros chefes de Estado, "manter vivas as relações" e ver as "diferentes possibilidades de se cooperar".

Questionado pela Lusa sobre as constatações dos candidatos da oposição aos resultados eleitorais que derem vitória ao Presidente da RDC para mais um mandato, o chefe de Estado são-tomense disse que a democracia tem meios para a resolução destas questões.

"Começa a ser um bocado hábito de se contestar `as vezes sem razão, muitas vezes com alguma razão [...] o importante é que esses processos em democracias têm vias de resolução e eu espero que seja a melhor via aquela que aconteceu", disse Carlos Vila Nova.

O chefe de Estado são-tomense sublinhou que os resultados das eleições de Felix Tshisekedi "falam por si" referindo que "o Presidente [da RDC] foi reeleito com uma margem muito grande", por isso "qualquer diferendo que exista é uma questão de diálogo" para a sua resolução.

Carlos Vila Nova apontou que ao nível da cooperação bilateral "não há ações concretas" entre os dois Estados, "mas as relações de amizade são muito boas".

"O Congo vive no seu processo de desenvolvimento situações um bocado de conflito o que retira concentração e vontade de agir noutras áreas [...] nós também temos aqui as nossas situações que vamos tentando ultrapassar. O importante é que cada um dos nossos países encontre a rota para o desenvolvimento, mas isso é preciso trabalho, esforço e é preciso que haja concentração no que é essencial", disse Carlos Vila Nova.

O Presidente são-tomense regressará ao país no domingo.