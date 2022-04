Presidente sul-africano diz que cheias são "catástrofe de enormes proporções"

As inundações devastadoras que assolam a África do Sul já causaram 259 mortes e constituem uma "catástrofe de proporções enormes", segundo o Presidente Cyril Ramaphosa, que visitou esta quarta-feira Durban, epicentro da intempérie.

Inundações provocadas por chuvas torrenciais que se agravaram desde a passada sexta-feira causaram a destruição generalizada no sudeste do país e provocaram a morte a 259 pessoas, segundo o último relatório das autoridades da província de Kwazulu-Natal, ouvidas pela agência France-Presse.

As cheias são as piores na história do país, registando-se níveis de precipitação nunca vistos nos últimos 60 anos e uma pressão crescente sobre as morgues, sobrecarregadas de cadáveres.