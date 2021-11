Presidente timorense condecora a título póstumo bispo Basílio do Nascimento

O Presidente da República de Timor-Leste anunciou que vai condecorar, a título póstumo, o bispo Basílio do Nascimento com a Ordem de Timor-Leste "pelo alto sentido humanista e pela dedicação e coragem".

"É fundamental que o Estado faça este público reconhecimento pelo alto sentido humanista e pela dedicação e coragem manifestadas pelo Bispo Basílio do Nascimento, em determinados momentos da nossa luta pela libertação da Pátria e também no sentido de concretizar os valores e os princípios cristãos em defesa da civilização, em prol da dignificação humana num país com a maior percentagem da população católica em todo o mundo, sempre com máxima tolerância em relação às pessoas de outras confissões religiosas", pode ler-se no decreto assinado por Francisco Guterres Lú Olo.

No texto, lembra-se que Basílio do Nascimento "trabalhou incansavelmente para a afirmação da identidade timorense através da elevação dos valores e princípios da vida católica em Timor-Leste, com especial ênfase na Diocese de Baucau" e a luta pela autodeterminação "através de reuniões secretas com dirigentes da Frente Armada", uma iniciativa classificada como um "ato corajoso". por parte do bispo.