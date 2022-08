Pretória prepara reunião sobre imigração ilegal com Moçambique na sequência de violação coletiva

As autoridades da África do Sul e Moçambique vão reunir-se na capital moçambicana, Maputo, em 22 e 23 deste mês para discutir a imigração ilegal oriunda do país vizinho, anunciou esta quinta-feira o ministro do Interior sul-africano, Aaron Motsoaledi.

O governante sul-africano, que falava no parlamento, adiantou que o Governo instou nas últimas semanas os países vizinhos da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) a "intervirem na questão dos imigrantes ilegais dos seus países que entram na África do Sul para perpetrarem crimes".

O combate à mineração ilegal na África do Sul foi tema de debate desta quinta-feira no parlamento sul-africano.