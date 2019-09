Primeira-dama angolana convida Meghan Markle a apoiar campanha para reduzir transmissão de HIV à nascença

A primeira-dama de Angola, Ana Dias Lourenço, convidou a duquesa Meghan Markle, mulher do princípe Harry, a apoiar o projeto "Nascer Livre para Brilhar", que visa eliminar a transmissão à nascença do vírus do HIV.

O convite foi feito durante o encontro que Ana Dias Lourenço manteve com o príncipe Harry, no Palácio Presidencial, após ter sido também recebido pelo Presidente angolano, João Lourenço, segundo a embaixadora britânica, Jessica Hand.

Em declarações à imprensa, no aeroporto internacional 4 de Fevereiro, após a partida do príncipe Harry, a diplomata, considerou o encontro "interessante" para abordar o problema do HIV/SIDA em Angola, nomeadamente o projeto levado a cabo pela primeira-dama para benefício das famílias.