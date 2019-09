Primeira ópera moçambicana estreia este sábado em Maputo

"Grito de Mueda" é o título da primeira ópera moçambicana, com estreia marcada para sábado em Maputo, culminando uma parceria entre compositores moçambicanos e argentinos, refere uma nota distribuída esta sexta-feira em Maputo.A obra retrata o massacre de Mueda, ocorrido em 16 de junho de 1960, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.Na altura, as autoridades coloniais portuguesas mataram dezenas de pessoas em Mueda, que se concentraram para exigir a libertação de pessoas presas por contestarem a injustiça colonial.Nilza Laice escreveu o texto da ópera, a partir de ideias de Óscar Castro, Hortêncio Langa e Feliciano de Castro Comé, professores da Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane (UEM).O espetáculo é inspirado na narração das memórias de Raimundo Pachinuapa, ex-combatente da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), atual partido no poder, e antigo governador de Cabo Delgado."Criado por músicos e dramaturgos moçambicanos e argentinos, o espetáculo representa um marco fundamental na vida cultural de Moçambique, uma vez que marca o nascimento da música académica nacional", refere-se na nota de imprensa.