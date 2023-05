Primeiro dia da semana de tréguas marcado por combates e bombardeios em Cartum no Sudão

O exército sudanês denunciou que as suas unidades entraram esta quinta-feira em confronto com o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF) em Cartum, no primeiro dia de uma trégua de uma semana patrocinada pelo Sudão do Sul.

"As nossas forças entraram hoje de madrugada em confronto com os rebeldes que tentaram atacar o comando da Região Militar do Norte de Cartum", afirmaram as forças armadas num comunicado, acrescentando que houve mortos e feridos nas fileiras das RSF, sem dar mais pormenores.

Em resposta aos ataques, o exército avisou os cidadãos da capital para "se afastarem dos locais dos confrontos".