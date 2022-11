Primeiro-ministro cessante de São Tomé deseja "felicidades e sucessos" ao novo chefe do Governo

O primeiro-ministro cessante de São Tomé e Príncipe desejou esta sexta-feira "felicidades e sucessos" ao novo chefe do executivo e disse deixar "para a história" a avaliação do seu mandato, após Patrice Trovoada denunciar "corrupção" e "decadência do país".

"Cabe aos analistas depois avaliar e a história se ocupará de tudo isto", afirmou Jorge Bom Jesus, líder do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata (MSLTP/PSD, segundo partido mais votado nas eleições legislativas de 25 de setembro), após assistir à tomada de posse do seu sucessor, Patrice Trovoada, no Palácio do Povo, sede da Presidência da República, na capital são-tomense.

O novo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, pediu "concentração máxima" ao seu futuro Governo e aos agentes públicos para resolver vários problemas, da economia à saúde, depois de denunciar a "decadência" do país.