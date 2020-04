Primeiro-ministro da Guiné-Bissau e membros do Governo infetados com coronavírus

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabian, e pelo menos mais três membros do seu Governo estão infetados com a doença covid-19, disse esta terça-feira o ministro da Saúde, António Deuna, na televisão pública do país. Segundo fonte governamental contactada pela Lusa, além do primeiro-ministro, testaram também positivo ao novo coronavírus o ministro do Interior, Botche Candé, o secretário de Estado da Ordem Pública, Mário Fambé, e a secretária de Estado do Ambiente e Biodiversidade, Mónica Buaro.

A mesma fonte disse que vai requisitar uma unidade hoteleira para instalar as pessoas do elenco governamental que estão infetadas com covid-19.

As infeções anunciadas esta terça-feira pelo ministro da Saúde estão relacionadas com a rede de transmissão do alto funcionário do Ministério do Interior, que morreu no sábado, e que tinha dado positivo para covid-19.

Na sequência da morte do alto funcionário, os serviços administrativos do Ministério do Interior foram encerrados para despistagem da doença a dirigentes e funcionários.

Alguns membros do Governo guineenses pediram também para serem submetidos a testes na sequência de contactos com funcionários daquele ministério.

Na Guiné-Bissau há registo de 74 casos de covid-19, incluindo uma vítima mortal e 18 recuperados.

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, prolongou no domingo o estado de emergência no país até 11 de maio.

No âmbito do combate à pandemia, as autoridades guineenses encerraram também as fronteiras, serviços não essenciais, incluindo restaurantes, bares, discotecas e locais de culto religioso, proibiram a circulação de transportes urbanos e interurbanos e limitaram a circulação de pessoas ao período entre as 07h00 e as 14h00.

O estado de emergência foi declarado pela primeira vez no país em 28 de março e já foi prolongado duas vezes.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 214 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 840 mil doentes foram considerados curados.

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África subiu para 1.467 nas últimas horas, com 33.273 casos da doença registados em 52 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia neste continente.





