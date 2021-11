Primeiro-ministro da Guiné-Bissau manda instaurar investigação externa a avião retido no aeroporto

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabiam, decidiu instaurar uma investigação externa ao avião retido no aeroporto de Bissau e pediu apoio da comunidade internacional, refere um comunicado divulgado hoje pelo gabinete do chefe do Governo guineense.

"O gabinete do primeiro-ministro, por instruções superiores, anuncia que foi instaurada uma investigação ao avião suspeito que aterrou no aeroporto Osvaldo Vieira no passado dia 29 de outubro e que se encontra retido desde essa data", lê-se na nota, datada de 12 de novembro, e assinado pelo chefe de gabinete do primeiro-ministro.

Segundo o comunicado, a investigação será feita por uma "entidade externa, que será responsável por analisar todas as circunstâncias suspeitas envolvendo a aeronave".