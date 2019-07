Primeiro-ministro de Cabo Verde lança obra de construção de estrada de um milhão de euros

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, lança esta terça-feira, na ilha de São Nicolau, a obra de construção da estrada nacional entre Ribeira Prata e Fragata, investimento de mais de 120.000.000 escudos (um milhão de euros).De acordo com informação do Governo, a obra de construção da estrada, no concelho do Tarrafal, com uma extensão de 2,8 quilómetros, será financiada por fundos públicos e deverá estar concluída dentro de seis meses."Permitirá o desenvolvimento nas localidades, com contributo direto no turismo, na agricultura e pecuária. Ainda, irá garantir a acessibilidade e comercialização de produtos agropecuários, como melhorar as condições de tráfego", sublinha o Governo.A obra será lançada num ato público agendado para o Tarrafal, esta terça-feira, pelas 16:30 locais (18:30 em Lisboa).O lançamento desta empreitada insere-se na visita oficial que o primeiro-ministro iniciou segunda-feira à ilha de São Nicolau, a qual se prolonga ainda até quarta-feira.Antes, na semana passada, Ulisses Correia e Silva realizou uma visita oficial às ilhas de Santo Antão e São Vicente, tendo inaugurado e lançado obras de novas estradas avaliadas em mais de oito milhões de euros.Durante a visita a São Nicolau, o primeiro-ministro, acompanhado dos ministros do Turismo, Transportes e Economia Marítima, José da Silva Gonçalves, da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, e das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, presidirá ainda ao lançamento do projeto de turismo na natureza no Monte Gordo.Segundo o Governo de Cabo Verde, até 2021 serão feitos investimentos públicos de mais de 400.000.000 escudos (3,6 milhões de euros) na ilha de São Vicente.