Primeiro-ministro de Cabo Verde pede compromissos coletivos e ação

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, salientou esta terça-feira que o país tem uma "contribuição insignificante" na carbonização da economia mas que "sofre fortemente" os efeitos das alterações climáticas, e instou o mundo a "compromissos coletivos".

"Os desafios das mudanças climáticas exigem compromisso coletivos e ação", e exigem muito mais do grupo restrito de países do G20 (maiores economias do mundo), "que podem fazer a diferença com eficácia", disse Ulisses Correia e Silva em Glasgow, Reino Unido, onde decorre uma conferência mundial sobre o clima.

Na intervenção na cimeira da ONU, o primeiro-ministro começou por lembrar que Cabo Verde é um pequeno Estado africano insular, com elevadas vulnerabilidades económicas e ambientais e forte exposição a choques externos.