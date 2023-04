Primeiro-ministro de Cabo Verde reconhece bravura de operacionais em fogo que matou nove pessoas

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, reconheceu esta quarta-feira a "bravura e o engajamento" dos operacionais que combateram o incêndio na Serra da Malagueta, ilha de Santiago, no qual morreram nove pessoas.

"A bravura e o engajamento dos militares, bombeiros e membros da proteção civil são inquestionáveis e merecem o nosso reconhecimento por conseguirem controlar e debelar o incêndio. Nada pode substituir a dor da perda desses filhos na flor da idade. Enquanto oferecemos palavras de conforto, compreendemos que a dor é imensa", afirmou, em São Vicente, o chefe do Governo.

Ulisses Correia e Silva participou esta quarta-feira, naquela ilha, nas cerimónias fúnebres de dois dos oito militares vítimas do acidente rodoviário ocorrido no domingo, em Santiago, durante o combate ao incêndio na Serra da Malagueta.

"Os nossos corações e preces estão com as famílias dos oito jovens militares que perderam as suas vidas em plena missão a serviço do país. Iguais sentimentos para a família do colaborador do Ministério da Agricultura e Ambiente. Diante da fatalidade ocorrida, um inquérito está em andamento para apurar as causas do acidente e eventuais responsabilidades", disse ainda o primeiro-ministro.

Cabo Verde cumpriu o segundo de dois dias de luto oficial nacional pela morte de oito militares e um técnico do Ministério do Ambiente durante o combate ao incêndio florestal, que destruiu 200 hectares de terreno no fim de semana.

"Os falecimentos ocorridos representam para as famílias, para o Governo e para toda a nação cabo-verdiana perdas irreparáveis", lê-se na resolução do Conselho de Ministros que aprovou o luto oficial nacional.

A resolução estabelece que a bandeira nacional é colocada a meia haste em todos os edifícios públicos no país, bem como nas representações diplomáticas e consulares de Cabo Verde, sendo cancelados os espetáculos e manifestações públicas.

Em causa está o combate a um incêndio que deflagrou no sábado pelas 10:30 (12:30 em Lisboa) na Serra Malagueta e Figueira das Naus, 50 quilómetros a norte da Praia. Durante o dia de domingo, uma viatura das Forças Armadas de Cabo Verde despistou-se cerca das 17:20 (19:20 em Lisboa), acidente que provocou a morte a oito militares, tendo ainda morrido nestas operações um técnico do PNSM.

"O Governo lamenta profundamente os fatídicos acontecimentos que dizimaram vidas humanas que se encontravam numa nobre e árdua missão juntamente com os bombeiros do Tarrafal e da Assomada", lê-se na resolução sobre o luto oficial nacional.

O Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas (CEMFA) de Cabo Verde, António Duarte, garantiu na segunda-feira que está em curso uma investigação às causas que provocaram o acidente que levou à morte de oito militares no combate a um incêndio.

Em conferência de imprensa realizada na Praia, o CEMFA referiu que, quando transportava 31 militares para o apoio ao combate ao fogo na Serra da Malagueta "por razões ainda a ser apuradas", a viatura militar embateu e acabou por capotar, provocando a morte imediata a cinco operacionais. Dois militares acabariam por morrer na unidade de saúde do Tarrafal e um na unidade de Santiago Norte, além de 23 feridos, oito dos quais estão ainda internados no hospital da Praia.

O incêndio obrigou à retirada de dez famílias da localidade de Figueira das Naus e a Polícia Nacional anunciou, entretanto, a detenção de um homem suspeito de ter ateado este incêndio no interior daquele parque.