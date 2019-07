Primeiro-ministro são-tomense apela ao investimento direto chinês no país

O primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus "abriu" esta segunda-feira "as portas" do seu país e através delas, o espaço sub-regional do Golfo da Guiné, para o investimento direto chinês."Saiba que São Tomé e Príncipe abre suas portas e por via delas, o espaço sub-regional do golfo da Guiné para investimento direto chines", disse Jorge Bom Jesus hoje na abertura no encontro dos empresários para a cooperação económica e comercial entre a China e os países de Língua Portuguesa que decorre hoje e terça-feira na capital são-tomense.O governante salientou que "novas páginas que se abrem no relançamento e dinamização das relações históricas, fraternas e de amizade entre os dois povos e países, de respeito mútuo, sintonia na defesa das grandes causas mundiais e indiscutível reconhecimento de uma só China".Este fórum é o encontro ao mais alto nível realizado no país depois de São Tomé e Príncipe ter abandonado os laços diplomáticos com Taiwan, há dois anos.Jorge Bom Jesus desejou que haja "o profundo conhecimento do outro", sublinhando que isso "pode ser meio caminho andado na negociação e na cultura dos bons e duradouros resultados nos negócios".O primeiro-ministro são-tomense procura com o investimento direto chinês "romper o ciclo vicioso da pobreza e subdesenvolvimento" a que o seu pais tem estado votado, num momento em que os indicadores macroeconómicos avançados pelo Fundo Monetário Internacional, dão conta da existência de "dívida praticamente descontrolada"."Gostaria que o vosso faro empresarial, solidário e proativo, descortinasse o leque de potencialidades e oportunidades que São Tomé e Príncipe oferece", pediu o governante, apontando projetos estruturantes como porto e aeroporto, estradas, setor real, serviços de telecomunicações, zona franca, turismo, agroindústria, exploração petrolífera e setores sociais como a educação e saúde.Os investimentos nessas áreas são considerados pelo governo como importantes para a "transformação de são Tomé e Príncipe numa plataforma estratégica e de referência no Golfo da Guiné, tendo como suporte a paz, democracia e estabilidade política".O diretor da Agência de Promoção do Comércio e do Investimento (APCI), Rafael Branco considerou, por seu lado, que "a atração de investimentos convoca uma atenção particular, um empenho focalizado e um dinamismo de que este fórum é um indicador"."A melhoria do ambiente de negócios é uma tarefa prioritária que exige reformas urgente. Precisamos tudo fazer para diminuir os custos de contexto e temos de começar pela mudança de mentalidades dos agentes públicos a todos os níveis", precisou Rafael Branco.Para o responsável é preciso reconhecer que "o investidor nacional ou estrangeiro é um parceiro que contribui para o nosso desenvolvimento quer gerando receitas e empregos quer fomentando a inovação e a formação do capital humano"."O investidor, antes de ser alguém que vem ganhar dinheiro, é alguém que vem assumir um risco e deve ter garantias de que existem retorno aceitáveis do seu investimento e uma vivência pacífica e tranquila nestas terras maravilhosas", concluiu Rafael Branco.