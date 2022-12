Primeiro-ministro são-tomense nega ligação a ataque ao quartel militar

O primeiro-ministro são-tomense negou hoje qualquer envolvimento no assalto ao quartel-general das Forças Armadas, ocorrido em 25 de novembro, acusando os opositores de criarem "uma cortina de fumo", e disse aguardar "tranquilamente" o resultado das investigações.

"Não sei como um governo com maioria absoluta, 11 dias depois da tomada de posse, com todos os responsáveis dos serviços das forças de defesa e segurança nomeados pelo anterior governo, procura fazer um golpe de Estado contra si próprio, não sei com que objetivos", afirmou, em entrevista à Lusa, Patrice Trovoada, que se encontra em Lisboa para encontros com as autoridades nacionais.

O chefe do Governo respondia assim a acusações de opositores de que terá estado por detrás dos acontecimentos de 25 de novembro, em que morreram quatro pessoas, classificado pelas autoridades são-tomenses como "uma tentativa de golpe de Estado" e condenado pela comunidade internacional.