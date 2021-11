Primeiro-ministro sudanês reassume o cargo um mês depois do golpe de estado

O primeiro-ministro sudanês, Abdallah Hamdok, deposto por um golpe militar em 25 de outubro, reassumiu o cargo sob um acordo formalmente assinado este domingo com o general Abdel Fattah al-Burhan, em Cartum.

Na sua primeira aparição pública desde o golpe militar, quando foi submetido a prisão domiciliária, Hamdok fez um breve discurso ao lado do general Al-Burhan, chefe do exército e autor do golpe.

Os dois homens disseram estar empenhados em retomar a transição para a democracia durante a cerimónia de assinatura do acordo, no palácio presidencial, diante do qual milhares de manifestantes contra o golpe estavam reunidos a protestar.