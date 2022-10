Primeiro-ministro timorense defende acordo de mobilidade laboral com Portugal

O primeiro-ministro timorense considerou esta quinta-feira que seria muito positivo avançar com um acordo de mobilidade laboral com Portugal para evitar o crescente número de casos de burla que afetam trabalhadores do país.

"Gostava de ter um acordo com Portugal. Vamos ter que discutir isso. Portugal tem sido muito generoso para Timor e para connosco. É uma característica própria do povo português e acredito que vai continuar a ser assim. E se tivermos oportunidade de assinar algum acordo, seria ótimo", disse à Lusa Taur Matan Ruak.

O chefe do Governo, que falava depois do encontro semanal com o Presidente timorense, José Ramos-Horta, reiterou as preocupações do executivo com os casos de cidadãos timorenses que parecem ter sido alvo de redes de tráfico humano e que estão em Portugal e noutros países.