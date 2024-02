O primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Gusmão, disse esta segunda-feira que Sérgio Hornay vai ser o novo ministro da Justiça do país e que toma posse na quinta-feira.

"Sérgio Hornay já tem experiência no setor da Justiça e, por isso, vai poder fortalecer o sistema de Justiça, que ainda é frágil", afirmou Xanana Gusmão.

O líder do Governo falava após um encontro com o Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, no Palácio da Presidência, em Díli.