Princezito: uma ponte flutuante entre o ontem e o amanhã

O batuque é um estilo muito presente na música de Princezito. Começou a trabalhar esse ritmo porque achou pertinente e necessário tirá-lo da agonia em que se encontrava. "Fiz vários estudos sobre o batuque. A parte da dança, do canto, a parte percussiva, a mais histórica e antropológica. Gravei três ou quatro no meu primeiro e único CD, o ‘Spiga’, que saiu há quinze anos. Depois comecei a deixar que as músicas entrassem em mim. Todas as influências que tenho encontrado pelo caminho. As músicas cubanas, afro-cubanas, do continente (africano), cabo-verdianas. E as da diáspora negra, o blues, o jazz", explica Princezito.



O cantor trabalha frequentemente com artistas mais jovens, conta que tem sido uma ponte flutuante entre o ontem e o amanhã. "Tenho tentado influenciar os jovens a fazer as coisas que nós fizemos. Ou que os nossos ancestrais fizeram. Nomeadamente o batuque, o finaçon, a ladainha, a tabanca. Uma forma de poder contar com eles é ficar do seu lado. Ouvi as suas preocupações, as suas músicas, e comecei a concretizar as coisas. A participar nos seus projetos, para ganhar a confiança dos jovens, e consegui", conta Princezito, que explica como criou o fina-rap, que resulta da mistura do batuque e finaçon com o rap. "Eu disse aos jovens que temos a sorte de ter um rap tradicional, que é o finaçon, a nossa poesia cantada. Acreditaram em mim, e hoje em dia faço com muita naturalidade esta tendência". A partilha da experiência musical, de textos e letras, torna-o cúmplice da juventude. "Deu-me uma certa abertura. Ouço todo o tipo de música, então entendo o mundo deles. É injusto não saber o que os meus filhos andam a ouvir. Sorrateiramente, entrei no mundo deles e permiti que entrassem no meu. E em harmonia tentamos ir juntos na música, sobretudo cabo-verdiana", informa o cantor.



O B.Leza é a 'casa' que Princezito mais frequenta fora de Cabo Verde. "Há umas músicas que essas paredes conhecem. Vão pedir e eu vou dá-las: ‘Lua’, ‘Pilonkan’, ‘Bakandesa’, ‘Tan Kalakatan', e outras novas que ainda não foram editadas, que praticamente ninguém conhece. Para o meu bem. Para fugir à minha rotina e refrescar o repertório. Mas também para complicar a vida aos músicos, no bom sentido. Levá-los a exercitar outras coisas que não sejam aquelas que estamos habituados a fazer", afirma Princezito sobre o concerto em Lisboa.