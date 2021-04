Prisão preventiva para 10 suspeitos de homicídio com arma branca em Cabo Verde

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva aos 10 homens detidos na cidade da Praia por suspeita da prática, em coautoria, de um crime de homicídio agravado com arma branca, ocorrido em 01 de janeiro.

A informação foi avançada pela Polícia Judiciária (PJ), que fez as detenções, fora de flagrante delito, no primeiro dia de janeiro deste ano, no bairro de Castelão, numa operação que contou com a colaboração da Polícia Nacional (PN).

Os 10 homens, com idades entre os 17 e 35 anos, residentes nas localidades de Castelão, Coqueiro e Achada Mato, são suspeitos da prática, em coautoria, de um crime de homicídio agravado, cometido com arma branca em 01 de janeiro em Castelão.

A mesma fonte policial recordou que o crime terá ocorrido na sequência de um desentendimento entre a vítima, um indivíduo do sexo masculino, de 28 anos, residente no mesmo local do crime, e os suspeitos.

Na sequência do cumprimento dos mandados de buscas, a PJ adiantou ainda que foram aprendidas armas de fogo e branca e produtos estupefacientes (cocaína e canábis), e detido, em flagrante delito, um homem, de 27 anos, por suspeita de posse de arma de fogo e estupefacientes.

Os 11 detidos foram apresentados ao tribunal da Praia para primeiro interrogatório e todos vão aguardar um julgamento em prisão preventiva.