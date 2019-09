Prisão preventiva para destinatário de 21 anos de droga apreendida em Cabo Verde

O Tribunal da Comarca do Sal, em Cabo Verde, decretou prisão preventiva a um homem de nacionalidade brasileira por ser o suposto destinatário de cerca de 10 quilogramas de cocaína apreendidas na semana passada a uma mulher da mesma nacionalidade.Na quinta-feira passada, a Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde informou que uma cidadã brasileira de 21 anos ficou em prisão preventiva após ser detida um dia antes no aeroporto do Sal com 9,945 quilogramas de cocaína de elevado estado de pureza.Na sequência da diligência, a PJ adiantou que foi detido um homem, 31 de anos, também de nacionalidade brasileira e residente em São Vicente, que seria o suposto destinatário da droga apreendida.A mesma fonte informou esta quinta-feira que o homem foi apresentado ao Tribunal da Comarca do Sal para primeiro interrogatório judicial, tendo também ficado em prisão preventiva.Segundo a PJ, a mulher foi detida em flagrante delito durante uma ação preventiva e de rotina de controlo de passageiros, num voo proveniente de Salvador.