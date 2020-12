Prisão preventiva para dois suspeitos de abuso sexual de crianças na ilha do Sal, em Cabo Verde

Dois homens ficaram em prisão preventiva até ao julgamento por suspeitas da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças, na sua forma reiterada e agravada, na ilha cabo-verdiana do Sal, foi esta quinta-feira anunciado.Os dois homens fazem parte de um grupo de três, com idades entre 34 e 62 anos, detidos pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeita da prática desses crimes em várias localidades da ilha do Sal.

As vítimas, com idades compreendidas entre os 11 e os 15 anos, alegadamente, vinham sendo abusadas sexualmente pelos suspeitos desde 2011, indicou a PJ.

O Tribunal da Comarca do Sal decretou prisão preventiva a dois dos suspeitos, enquanto o terceiro vai aguardar o julgamento sob termo de identidade e residência e está proibido de sair do país.

Já os dez detidos na cidade da Praia, o Tribunal aplicou como medida de coação termo de identidade de residência e apresentação periódica às autoridades judiciais e policiais.

Os indivíduos, com idades compreendidas entre os 18 e 30 anos, são acusados dos crimes de homicídio tentado, posse ilegal de armas, ofensa à integridade física, motim, danos, organização criminosa e resistência a autoridade.

Os suspeitos foram detidos numa mega operação na segunda-feira, nos bairros de Madjana, na Várzea Companhia, Bairro Craveiro Lopes e Achadinha de Cima.

Nesta operação, foram apreendidas oito armas de fogo de fabrico artesanal, denominadas de boca bedjo, armas brancas, munições, drogas e outros objetos, informou a polícia judiciária cabo-verdiana.