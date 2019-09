Prisão preventiva para jovem suspeito de crime de género em Cabo Verde

O Tribunal da Comarca de São Vicente, em Cabo Verde, ordenou a prisão preventiva de um homem de 23 anos, suspeito da prática continuada de crimes de violência com base no género (VBG), foi esta terça-feira divulgado.De acordo com uma nota da Polícia Judiciária de Cabo Verde, a detenção do suspeito foi feita na sexta-feira, por elementos do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), ilha de São Vicente, "fora de flagrante delito", mas estando "fortemente indiciado na prática de um crime continuado de VBG"."O indivíduo em causa havia sido detido em dezembro do ano passado, por crimes da mesma natureza tendo, na altura, ficado sob TIR [Termo de Identidade e Residência], proibição de contacto com a ofendida e apresentação quinzenal na esquadra policial mais próximo de sua residência", esclareceu a Polícia Judiciária, sem adiantar mais pormenores sobre o caso.A Violência com Base no Género foi o segundo crime mais frequente em 2017 em Cabo Verde, segundo os dados mais recentes da Polícia Nacional, com 2.516 ocorrências, apesar de ter registado uma redução de 19% relativamente ao ano anterior.Cabo Verde registou, em 2017, menos 579 casos de VBG do que em 2016, mas este tipo de crime representa 24% do total de crimes contra pessoas no país.A Polícia Nacional identificou naquele período 2.127 agressores, 88% dos quais do sexo masculino e 65% com idade igual ou superior a 30 anos.