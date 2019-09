Um homem detido por suspeita de crimes de roubo com arma de fogo e sequestro de um familiar de um gerente bancário, ocorridos na Praia, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, divulgaram esta quinta-feira as autoridades policiais cabo-verdianas.De acordo com informação da Polícia Judiciária de Cabo Verde, o homem foi detido na segunda-feira por elementos da Secção de Investigação de Crimes Patrimoniais daquela força policial, em cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Publico da Comarca de Santa Catarina de Santiago.É suspeito da prática de um crime de roubo com violência sobre pessoa, na sua forma agravada, um crime de sequestro e um crime de detenção ilegal de arma de fogo, cometidos em setembro de 2017.O homem em causa é suspeito da "autoria material" no crime de roubo, e de participação no crime de sequestro envolvendo um familiar do gerente da caixa económica de Calheta de São Miguel (também na ilha de Santiago), "com o objetivo de lhe extorquir o montante de um milhão de escudos (nove mil euros)", explica a Polícia Judiciária.Na quarta-feira, após primeiro interrogatório judicial, o Tribunal da Comarca de Santa Catarina aplicou ao detido a prisão preventiva, como medida de coação.