Prisão preventiva para três militares detidos a assaltar casa em Cabo Verde

O Tribunal da Praia, em Cabo Verde, decretou prisão preventiva para três dos quatro militares detidos na terça-feira a assaltar uma casa, tal como uma mulher que se fazia passar por empregada doméstica, informou esta quinta-feira fonte policial.Segundo a mesma fonte, os três soldados vão ficar presos na cadeia militar, enquanto o quatro elemento, que ficara de vigia, vai aguardar o desenrolar do processo sob Termo de Identidade e Residência (TIR).Uma mulher que terá passado por empregada doméstica e ajudado os militares a entrar na casa também foi detida e vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva na cadeia civil da Praia.A Polícia Nacional (PN) de Cabo Verde informou na quarta-feira que deteve uma quadrilha em flagrante delito por assalto à mão armada a uma residência no bairro da Cidadela, na cidade da Praia, ilha de Santiago.A mesma fonte avançou que a quadrilha estava armada e encapuzada, tendo amarrado os donos da residência."No entanto, através de uma denúncia anónima, a Esquadra de Piquete foi alertada e agiu com extrema rapidez, tendo impedido que o assalto acontecesse", prosseguiu a PN.A polícia cabo-verdiana informou que na posse dos assaltantes apreendeu uma quantia considerável em dinheiro, joias, telemóveis e computadores.As autoridades apreenderam ainda duas armas de fogo de fabrico artesanal, munições, punhais, luvas, gás pimenta e droga.Na quarta-feira, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas (CEMFA) cabo-verdianas, Anildo Morais, disse que o caso "mancha a imagem" da instituição e vai ser instaurado um processo disciplinar aos militares.Anildo Morais indicou que os assaltantes são soldados da última incorporação na tropa cabo-verdiana e que praticaram o crime no seu período de folga, mas não utilizaram qualquer material militar.O CEMFA explicou ainda que os soldados serão julgados por um tribunal civil, porque não se trata de um crime militar.